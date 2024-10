Tassi di interesse, Unimpresa: “Incertezza su nuovo taglio della Bce a dicembre” (Di domenica 20 ottobre 2024) La Bce ha deciso di tagliare i Tassi di interesse di 25 punti base L’intervento del 17 ottobre della Bce, che ha ridotto dello 0,25% il costo del denaro, era scontato da analisti e mercato, alla luce delle sorprese negative emerse dai recenti dati economici. Tuttavia, ciò che rimane incerto è se la Banca centrale europea adotterà un nuovo taglio dei Tassi a dicembre, quando saranno presentate le nuove previsioni economiche. Il Consiglio direttivo, infatti, non ha ancora indicato un chiaro orientamento verso la riduzione delle restrizioni monetarie, nonostante l’attesa di molti operatori finanziari. Lo sostiene il Centro studi di Unimpresa in un paper nel quale si evidenzia che, come ampiamente previsto, la Bce ha deciso di tagliare i Tassi di interesse di 25 punti base nella riunione odierna. Impresaitaliana.net - Tassi di interesse, Unimpresa: “Incertezza su nuovo taglio della Bce a dicembre” Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di domenica 20 ottobre 2024) La Bce ha deciso di tagliare ididi 25 punti base L’intervento del 17 ottobreBce, che ha ridotto dello 0,25% il costo del denaro, era scontato da analisti e mercato, alla luce delle sorprese negative emerse dai recenti dati economici. Tuttavia, ciò che rimane incerto è se la Banca centrale europea adotterà undei, quando saranno presentate le nuove previsioni economiche. Il Consiglio direttivo, infatti, non ha ancora indicato un chiaro orientamento verso la riduzione delle restrizioni monetarie, nonostante l’attesa di molti operatori finanziari. Lo sostiene il Centro studi diin un paper nel quale si evidenzia che, come ampiamente previsto, la Bce ha deciso di tagliare ididi 25 punti base nella riunione odierna.

