Taraji P. Henson vuole soltanto ruoli che siano in grado di spaventarla: "Mi devono mettere a disagio" (Di domenica 20 ottobre 2024) La star de Il diritto di contare ha spiegato quali personaggi desidera interpretare a questo punto della sua carriera. Taraji P. Henson ha costruito una carriera di grande successo, al cinema e in televisione, con innumerevoli premi e candidature, tra cui quella all'Oscar come miglior attrice non protagonista per Il curioso caso di Benjamin Button. Giunta a questo punto del suo percorso professionale, l'attrice ha raccontato, nel corso di un'intervista al magazine Glamour, a quali progetti intende partecipare e che tipo di personaggi vorrebbe portare sul grande o piccolo schermo. Fuori dalla comfort zone Henson è diventata maggiormente selettiva nella scelta dei copioni e rifiuta ruoli simili a quelli già interpretati in passato; è alla ricerca di sceneggiature che Movieplayer.it - Taraji P. Henson vuole soltanto ruoli che siano in grado di spaventarla: "Mi devono mettere a disagio" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La star de Il diritto di contare ha spiegato quali personaggi desidera interpretare a questo punto della sua carriera.P.ha costruito una carriera di grande successo, al cinema e in televisione, con innumerevoli premi e candidature, tra cui quella all'Oscar come miglior attrice non protagonista per Il curioso caso di Benjamin Button. Giunta a questo punto del suo percorso professionale, l'attrice ha raccontato, nel corso di un'intervista al magazine Glamour, a quali progetti intende partecipare e che tipo di personaggi vorrebbe portare sul grande o piccolo schermo. Fuori dalla comfort zoneè diventata maggiormente selettiva nella scelta dei copioni e rifiutasimili a quelli già interpretati in passato; è alla ricerca di sceneggiature che

