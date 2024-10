Ilnapolista.it - Stefania Sandrelli: «Non vedo l’ora che mi vengano le rughette d’espressione intorno agli occhi»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il settimanale Specchio ha intervistatoche arriva al cinema nell’ultimo film di Paolo Sorrentino “Parthenope” «Mi sono innamorata sul serio solo tre volte,ho avuto fidanzati,ma meno importanti. La prima di Gino Paoli, un amore grandissimo. C’era una diversità d’età, Paoli era già molto famoso, ho avuto l’impressione di vivere una storia da guardare al cinema. L’altra del mio unico marito, Nicky Pende, che mi manca sempre di più. E poi con Giovanni (Soldati, ndr).Non potrei vivere senza di lui. Quando ci siamo conosciuti, mi lamentavo per come andavano le cose con Nicky, piangevo sulla sua spalla. Giovanni è stato tenacissimo». Cos’è che non andava nel matrimonio con Nicky Pende? «Sua madre ripeteva “ci vuole pazienza”, io non ne avevo e soprattutto non conoscevo a fondo il problema.