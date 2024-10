Inter-news.it - Stankovic scalza Joronen, prima da titolare! Un altro dell’Inter in Venezia-Atalanta

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Filipe si prepara a scendere in campo per lavolta dain occasione di. Insieme a lui anche ungiocatore di proprietà, in prestito ai lagunari. OCCASIONE DA– Quella di oggi inpuò essere la grande occasione di Filipper svoltare la sua stagione e il suo futuro. Dopo un bruttissimo inizio stagionale per, il tecnico Eusebio Di Francesco si è convinto a dare una chance al suo secondo portiere, arrivato in prestito dall’Inter in estate dopo l’esperienza dello scorso anno in Serie B con la maglia della Sampdoria.