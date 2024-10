Serie A, lo scudo antipirateria oscura Google Drive, il Codacons: «Presenteremo un esposto» (Di domenica 20 ottobre 2024) Serie A, probelmi con il Piracy Shield, che ieri ha bloccato per alcune ore Google Drive in Italia: il Codacons presenta un esposto Ancora grossi problemi per il Piracy Shield, il sistema incaricato di bloccare il pezzotto e i siti che trasmettono illegalmente le partite della Serie A. Nella scorsa stagione infatti in molti proprietari Calcionews24.com - Serie A, lo scudo antipirateria oscura Google Drive, il Codacons: «Presenteremo un esposto» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024)A, probelmi con il Piracy Shield, che ieri ha bloccato per alcune orein Italia: ilpresenta unAncora grossi problemi per il Piracy Shield, il sistema incaricato di bloccare il pezzotto e i siti che trasmettono illegalmente le partite dellaA. Nella scorsa stagione infatti in molti proprietari

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Google drive bloccato per diverse ore e panico tra gli utenti : ecco cosa è successo - Il recente blocco del dominio di Google Drive in Italia, dovuto all'implementazione del sistema Piracy Shield, ha generato una forte indignazione tra utenti e aziende. Il sistema, creato per contrastare la pirateria online, ha accidentalmente reso inaccessibile uno dei servizi cloud più utilizzati a livello globale, causando interruzioni nel lavoro di imprese, scuole e università per diverse ore. (Gazzettadelsud.it)

Google Drive bloccato da Piracy Shield (l’anti pezzotto) : perché e cosa è successo - Errore clamoroso di Piracy Shield: Google Drive bloccato, disagi per milioni di utenti. Ecco cosa è successo sabato sera e le possibili conseguenze L'articolo Google Drive bloccato da Piracy Shield (l’anti pezzotto): perché e cosa è successo proviene da TuttoAndroid. . (Tuttotech.net)

Polemiche sul blocco di Google Drive : utenti bloccati durante la partita Juventus-Lazio - Ciò ha comportato un’interruzione significativa per gli utenti, i quali utilizzano Google Drive non solo per il divertimento personale, ma anche per motivi di studio e lavoro. L’azione di Piracy Shield ha messo in luce fragilità nel sistema di controllo e ha destato critiche riguardanti la sua capacità di filtrare in modo accurato i contenuti da bloccare. (Gaeta.it)