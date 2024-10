Sciare sarà un lusso solo per i più ricchi: “In arrivo aumenti del 300% sui prezzi degli skipass. Il Piemonte la regione con i rincari maggiori” (Di domenica 20 ottobre 2024) Tra una decina di anni, a Sciare ci andrà solo chi ha un bel portafogli gonfio. L’allarme arriva dalla Svizzera, ma il caso non è isolato: ormai da anni gli scienziati avvertono del pericoloso binomio tra riscaldamento globale e mancanza di neve in montagna – come dire, sempre meno campi da sci e prezzi sempre più su. Ci aspettano aumenti del 300%, secondo Reto Gurtner, presidente del CDA di Weisse Arena Gruppe, gestore del comprensorio sciistico di Flims-Laax-Falera, nel Canton Grigioni. Già nel 2023 negli ski resort svizzeri di Laax, St Moritz e Zermatt si doveva sborsare circa 98 € al giorno per le risalite. Troppo? Ma no: “Sciare costa troppo poco”, ha chiarito il dirigente all’emittente televisiva svizzera SRF. “Tra dieci anni un ingresso giornaliero a Laax costerà tra i 200 e i 300 franchi”. Sono probabilmente tariffe di altissima stagione, secondo la tv, ma comunque di peso. Ilfattoquotidiano.it - Sciare sarà un lusso solo per i più ricchi: “In arrivo aumenti del 300% sui prezzi degli skipass. Il Piemonte la regione con i rincari maggiori” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tra una decina di anni, aci andràchi ha un bel portafogli gonfio. L’allarme arriva dalla Svizzera, ma il caso non è isolato: ormai da anni gli scienziati avvertono del pericoloso binomio tra riscaldamento globale e mancanza di neve in montagna – come dire, sempre meno campi da sci esempre più su. Ci aspettanodel, secondo Reto Gurtner, presidente del CDA di Weisse Arena Gruppe, gestore del comprensorio sciistico di Flims-Laax-Falera, nel Canton Grigioni. Già nel 2023 negli ski resort svizzeri di Laax, St Moritz e Zermatt si doveva sborsare circa 98 € al giorno per le risalite. Troppo? Ma no: “costa troppo poco”, ha chiarito il dirigente all’emittente televisiva svizzera SRF. “Tra dieci anni un ingresso giornaliero a Laax costerà tra i 200 e i 300 franchi”. Sono probabilmente tariffe di altissima stagione, secondo la tv, ma comunque di peso.

