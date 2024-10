Salvini sull'aggressore ucciso dagli agenti, 'non ci mancherà' (Di domenica 20 ottobre 2024) "Con tutto il rispetto, non ci mancherà. Grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere". Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, commentando l'uccisione davanti alla stazione Verona, da parte di un agente, di uno straniero che si era scagliato con un coltello contro i poliziotti. Quotidiano.net - Salvini sull'aggressore ucciso dagli agenti, 'non ci mancherà' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) "Con tutto il rispetto, non ci. Grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere". Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo, commentando l'uccisione davanti alla stazione Verona, da parte di un agente, di uno straniero che si era scagliato con un coltello contro i poliziotti.

