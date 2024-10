Ribaltone Juve-Vlahovic: addio e assist all’Inter (Di domenica 20 ottobre 2024) Si è discusso parecchio nelle ultime settimane di Dusan Vlahovic per quanto riguarda il possibile rinnovo del contratto A tenere banco in casa Juventus è la situazione contrattuale che riguarda Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, a secco nell’ultimo incontro vinto dai bianconeri in casa contro la Lazio, è pressato dalla volontà di Cristiano Giuntoli di spalmare il suo contratto su più anni a cifre chiaramente ridotte rispetto agli attuali 12 milioni di euro netti guadagnati dall’attaccante da questa stagione. Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itUna situazione al momento di stallo con l’entourage del calciatore che si è preso del tempo per valutare prima di dare una risposta definitiva alla Juventus. Calciomercato.it - Ribaltone Juve-Vlahovic: addio e assist all’Inter Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Si è discusso parecchio nelle ultime settimane di Dusanper quanto riguarda il possibile rinnovo del contratto A tenere banco in casantus è la situazione contrattuale che riguarda Dusan. L’attaccante serbo, a secco nell’ultimo incontro vinto dai bianconeri in casa contro la Lazio, è pressato dalla volontà di Cristiano Giuntoli di spalmare il suo contratto su più anni a cifre chiaramente ridotte rispetto agli attuali 12 milioni di euro netti guadagnati dall’attaccante da questa stagione. Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itUna situazione al momento di stallo con l’entourage del calciatore che si è preso del tempo per valutare prima di dare una risposta definitiva allantus.

