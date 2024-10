Real Madrid, Ancelotti elogia Modric: “Un onore allenarlo, è un professionista fantastico” (Di domenica 20 ottobre 2024) Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha speso parole al miele per Luka Modric dopo la vittoria per 2-1 contro il Celta Vigo: “È un onore allenarlo e lavorare con lui. Tutto quello che è riuscito a Realizzare è dovuto al fatto che è un professionista fantastico e un grande uomo. E proprio grazie ad un suo passaggio fantastico abbiamo ottenuto la vittoria. Dà sempre il suo contributo, sia se parte titolare sia se entra a gara in corso. È entrato in un momento difficile della partita e ha cambiato il copione“. L’allenatore italiano ha poi commentato la partita: “È una vittoria molto importante. Abbiamo segnato due gol spettacolari con giocatori che hanno dimostrato di avere un talento incredibile. Hanno fatto un grande sforzo durante questa sosta internazionale per migliorare le loro condizioni, dobbiamo continuare così. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Carlo, tecnico del, ha speso parole al miele per Lukadopo la vittoria per 2-1 contro il Celta Vigo: “È une lavorare con lui. Tutto quello che è riuscito aizzare è dovuto al fatto che è une un grande uomo. E proprio grazie ad un suo passaggioabbiamo ottenuto la vittoria. Dà sempre il suo contributo, sia se parte titolare sia se entra a gara in corso. È entrato in un momento difficile della partita e ha cambiato il copione“. L’allenatore italiano ha poi commentato la partita: “È una vittoria molto importante. Abbiamo segnato due gol spettacolari con giocatori che hanno dimostrato di avere un talento incredibile. Hanno fatto un grande sforzo durante questa sosta internazionale per migliorare le loro condizioni, dobbiamo continuare così.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Real Madrid-Borussia Dortmund (Champions League - 22-10-2024 ore 21 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici - Durante la settimana vivremo la terza giornata di Champions League e tra le partite in programma c’è la riedizione della scorsa finale: al Bernabeu si ritrovano Real Madrid e Borussia Dortmund. I campioni d’Europa hanno preso un ottimo passo in campionato e sono riusciti a inserire bene Mbappè nella scacchiera di fenomeni a disposizione di […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Real Madrid-Borussia Dortmund (Champions League - 22-10-2024 ore 21 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici. Blancos - I campioni d’Europa hanno preso un ottimo passo in campionato e sono riusciti a inserire bene Mbappè nella scacchiera di fenomeni a disposizione di […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Durante la settimana vivremo la terza giornata di Champions League e tra le partite in programma c’è la riedizione della scorsa finale: al Bernabeu si ritrovano Real Madrid e Borussia Dortmund. (Infobetting.com)

Mbappé e Vinicius lanciano il Real Madrid : Modric batte un record di Puskas - Il Real Madrid vince 2-1 sul campo del Celta Vigo in una gara valida per la decima giornata di campionato nella Liga spagnola e aggancia al... (Calciomercato.com)