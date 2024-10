Onu, 'l'incubo a Gaza si intensifica, scene orribili' (Di domenica 20 ottobre 2024) "L'incubo a Gaza si sta intensificando. scene orribili si stanno svolgendo nella Striscia settentrionale, tra conflitti, incessanti attacchi israeliani e una crisi umanitaria in continuo peggioramento". E' l'allarme del coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente Tor Wennesland per il quale nella Striscia nessun luogo è sicuro per i civili per sfuggire ai bombardamenti."A Beit Lahiya la scorsa notte, decine di persone sarebbero state uccise in raid aerei israeliani.Ciò segue settimane di operazioni che hanno causato decine di vittime civili e una quasi totale mancanza di aiuti umanitari al nord Quotidiano.net - Onu, 'l'incubo a Gaza si intensifica, scene orribili' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) "L'si stando.si stanno svolgendo nella Striscia settentrionale, tra conflitti, incessanti attacchi israeliani e una crisi umanitaria in continuo peggioramento". E' l'allarme del coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente Tor Wennesland per il quale nella Striscia nessun luogo è sicuro per i civili per sfuggire ai bombardamenti."A Beit Lahiya la scorsa notte, decine di persone sarebbero state uccise in raid aerei israeliani.Ciò segue settimane di operazioni che hanno causato decine di vittime civili e una quasi totale mancanza di aiuti umanitari al nord

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israel bombards Beirut and Gaza, claims Hezbollah drone targeted Netanyahu's home - Israeli strikes pummelled Beirut's southern suburbs on Saturday as the Lebanese armed group Hezbollah fired salvos of rockets at northern Israel, with one drone directed at Prime Minister Benjamin ... (cbc.ca)

Onu, 'l'incubo a Gaza si intensifica, scene orribili' - "L'incubo a Gaza si sta intensificando. Scene orribili si stanno svolgendo nella Striscia settentrionale, tra conflitti, incessanti attacchi israeliani e una crisi umanitaria in continuo peggioramento ... (ansa.it)

At least 87 killed in Israeli strike on northern Gaza, health ministry says - Israel has continued to barrage the strip as it also targets Hezbollah in Lebanon. Follow for live news updates. (edition.cnn.com)