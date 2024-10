"Non pago per questo schifo": 20 minuti senza microfono, Trump sbrocca sul palco | Video (Di domenica 20 ottobre 2024) Lungo momento di imbarazzo per Donald Trump durante il suo raduno a Detroit, in vista delle elezioni in programma il 5 novembre. Dopo essere salito sul palco, il microfono del tycoon ha smesso di funzionare e ci sono voluti quasi 20 minuti prima che il problema venisse risolto, con la folla che ha intonato i cori 'USA' e 'We love Trump' per sostenere il candidato repubblicano. Trump è apparso molto infastidito dall'inconveniente e, una volta sostituito il microfono, ha dichiarato: "Non pagherò il conto di questa stupida azienda che ci ha affittato questo schifo". Liberoquotidiano.it - "Non pago per questo schifo": 20 minuti senza microfono, Trump sbrocca sul palco | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Lungo momento di imbarazzo per Donalddurante il suo raduno a Detroit, in vista delle elezioni in programma il 5 novembre. Dopo essere salito sul, ildel tycoon ha smesso di funzionare e ci sono voluti quasi 20prima che il problema venisse risolto, con la folla che ha intonato i cori 'USA' e 'We love' per sostenere il candidato repubblicano.è apparso molto infastidito dall'inconveniente e, una volta sostituito il, ha dichiarato: "Non pagherò il conto di questa stupida azienda che ci ha affittato".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Usa 2024 - problemi tecnici per Trump durante il raduno a Detroit : il tycoon resta 20 minuti senza microfono - Dopo essere salito sul palco, il microfono del tycoon ha smesso di funzionare e ci sono voluti quasi 20 minuti prima che il problema venisse risolto, con la folla che ha intonato i cori ‘USA’ e ‘We love Trump’ per sostenere il candidato repubblicano. Lungo momento di imbarazzo per Donald Trump durante il suo raduno a Detroit, in vista delle elezioni in programma il 5 novembre. (Lapresse.it)

Il microfono di Trump si spegne per 20 minuti al comizio di Detroit - “Ora quello che succede è che non pagherò il conto di questa stupida azienda che ci ha affittato questa roba”, ha poi detto Trump. Il microfono dell’ex presidente Donald Trump si è spento per 20 minuti durante un comizio a Detroit. Il microfono di Trump si spegne al comizio Il microfono dell’ex presidente Donald Trump […]. (Periodicodaily.com)

Meloni all’Onu : “Con Intelligenza artificiale rischio scenari catastrofici”. Ma sfora i cinque minuti e le spengono il microfono – Video - La premier però non ha terminato il suo intervento. Dal palco ha lanciato un monito sul rischio di “scenari catastrofici” se l’Intelligenza artificiale venisse utilizzata non per il bene comune ma “per divaricare ulteriormente gli equilibri globali”. . L'articolo Meloni all’Onu: “Con Intelligenza artificiale rischio scenari catastrofici”. (Ilfattoquotidiano.it)