Napoli Conte | Male nel primo tempo l’Empoli è una squadra in forma

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il tecnico del, Antonio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul campo del: “Era una partita da vincere ma quando faccio degli avvertimenti non lo faccio per pararmi qualcosa. Loro sono una delle squadre più indel campionato, qui non aveva segnato nessuno e c’erano tante insidie. Non mi è piaciuto il, l’approccio è stato timido, non so se impaurito. Abbiamo diverse possibilità da sfruttare viste le caratteristiche dei giocatori, il secondoè stato totalmente diverso e abbiamo meritato di passare in vantaggio, è stata una partita equilibrata. Se nelavesse segnato non ci sarebbe stato niente da dire“.ha poi aggiunto: “I tifosi devono avere questo atteggiamento, il popolo napoletano è innamorato dellae questo non glielo toglierà mai nessuno.