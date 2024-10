MotoGP, Pedro Acosta salta il GP d’Australia: lo spagnolo dichiarato non idoneo (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Gran Premio di Phillip Island avrà un protagonista in meno sulla griglia di partenza. Fra coloro che parteciperanno alla gara di MotoGP non ci sarà Pedro Acosta: il pilota spagnolo della Red Bull GASGAS Tech3 è stato dichiarato non idoneo a correre nella gara che partirà fra poche ore. Il giovane spagnolo era caduto durante la Sprint Race di ieri, venendo disarcionato dalla sua moto a tre giri dal termine. Le visite al termine della corsa avevano escluso fratture, nonostante un forte dolore alla spalla sinistra, ma ulteriori esami hanno spinto i dottori a dichiararlo non idoneo a correre. Eppure qualche ora fa lo spagnolo aveva dichiarato, durante un incontro con la stampa, di sentirsi meglio rispetto al momento della caduta: “Ho dolore alla spalla, è stata una caduta dura. Oasport.it - MotoGP, Pedro Acosta salta il GP d’Australia: lo spagnolo dichiarato non idoneo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Gran Premio di Phillip Island avrà un protagonista in meno sulla griglia di partenza. Fra coloro che parteciperanno alla gara dinon ci sarà: il pilotadella Red Bull GASGAS Tech3 è statonona correre nella gara che partirà fra poche ore. Il giovaneera caduto durante la Sprint Race di ieri, venendo disarcionato dalla sua moto a tre giri dal termine. Le visite al termine della corsa avevano escluso fratture, nonostante un forte dolore alla spalla sinistra, ma ulteriori esami hanno spinto i dottori a dichiararlo nona correre. Eppure qualche ora fa loaveva, durante un incontro con la stampa, di sentirsi meglio rispetto al momento della caduta: “Ho dolore alla spalla, è stata una caduta dura.

MotoGP - Pedro Acosta : “La caduta? Un vero peccato - ma l’errore è tutto mio” - Quarto posto per Jorge Martin a 2. 4. 8, quindi nono Maverick Vinales a 11. MotoGP, doppietta Bagnaia-Bastianini nella Sprint di Motegi. La caduta? Un mio errore. Al termine della Sprint Race, il portacolori del team Gas Gas Tech3 ha raccontato la sua amarezza ai microfoni di Sky Sport: “Peccato, ma le gare sono così. (Oasport.it)

MotoGp Giappone - Pedro Acosta conquista la sua prima pole. Secondo Bagnaia - solo 11esimo Martin. La griglia - Solo undicesimo Jorge Martin (Ducati-Pramac), vittima di una caduta. Sesto Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac), settimo Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) e ottavo Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46). Decimo Alex Marquez (Ducati Gresini). Motegi, 5 ottobre 2024 - In MotoGp, Gran Premio del Giappone, prima pole position del giovane spagnolo Pedro Acosta (GasGas/KTM-Tech3). (Sport.quotidiano.net)

MotoGP - Pedro Acosta : “Era da tempo che non vedevo il n.1 - stiamo lavorando bene” - 00 italiane e l’iberico si giocherà al meglio le proprie carte, non avendo particolari interessi in ottica Mondiale, a differenza di Bagnaia che cercherà di prevalere, ma senza prendersi dei rischi eccessivi, in considerazione del risultato di Martin (11°). La prima volta non si scorda mai. Spingerò al 100% per stare davanti nella Sprint e sfruttare quest’occasione“, ha raccontato Acosta ... (Oasport.it)