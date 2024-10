Morto l’attore Adamo Dionisi, aveva 59 anni (Di domenica 20 ottobre 2024) È Morto Adamo Dionisi, conosciuto per aver interpretato il boss Manfredi Anacleti nella serie Suburra. aveva 59 anni. Il decesso è avvenuto a causa di una malattia, da poco scoperta, che nell’ultimo mese lo aveva allontanato dal set. In passato capo ultrà della Lazio, dopo un arresto per droga nel 2001 era finito nel carcere di Rebibbia, dove aveva intrapreso la carriera da attore grazie ai progetti teatrali attivi all’interno dell’istituto penitenziario. Adamo Dionisi (Getty Images).L’esordio al cinema era arrivato nel film Chi nasce tondo del 2008. La notorietà era arrivata nel 2015 con l’interpretazione del boss Manfredi Anacleti, uno degli antagonisti principali del film Suburra. Dionisi aveva poi ripreso il ruolo nell’omonima serie televisiva. Adamo Dionisi (Getty Images).Articolo completo: Morto l’attore Adamo Dionisi, aveva 59 anni dal blog Lettera43 Lettera43.it - Morto l’attore Adamo Dionisi, aveva 59 anni Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È, conosciuto per aver interpretato il boss Manfredi Anacleti nella serie Suburra.59. Il decesso è avvenuto a causa di una malattia, da poco scoperta, che nell’ultimo mese loallontanato dal set. In passato capo ultrà della Lazio, dopo un arresto per droga nel 2001 era finito nel carcere di Rebibbia, doveintrapreso la carriera da attore grazie ai progetti teatrali attivi all’interno dell’istituto penitenziario.(Getty Images).L’esordio al cinema era arrivato nel film Chi nasce tondo del 2008. La notorietà era arrivata nel 2015 con l’interpretazione del boss Manfredi Anacleti, uno degli antagonisti principali del film Suburra.poi ripreso il ruolo nell’omonima serie televisiva.(Getty Images).Articolo completo:59dal blog Lettera43

