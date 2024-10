Mistermovie.it - Mister Movie | Simile 2, Ray Nicholson racconta il sorriso malefico ereditato del padre Jack

(Di domenica 20 ottobre 2024) Quando si parla di talento che scorre nelle vene, è impossibile non pensare a Ray Nicholson, figlio del leggendario Jack Nicholson. Con il suo ghigno, tanto simile a quello del padre, Ray fa il suo debutto da protagonista nel sequel dell'horror Smile 2, diretto da Parker Finn. Questa pellicola promette di regalare al pubblico momenti di puro terrore, mentre Ray si fa notare per quella somiglianza inquietante con i ruoli più iconici del padre, in particolare Shining. Il legame tra Ray e Jack Nicholson Durante la première di Smile 2, Ray ha parlato della sua somiglianza con il padre e del rapporto che li unisce. "Mio padre è il mio eroe", ha dichiarato, sottolineando che, nonostante le evidenti similitudini, ci sono molte differenze tra di loro.