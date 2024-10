Migranti, Schlein affonda su Meloni: “Ammetta gli errori e non accusi i magistrati” (Di domenica 20 ottobre 2024) Secondo la democratica le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha accusato la magistratura di aver "esondato dai suoi poteri", non sarebbero coerenti con il ruolo da lui svolto e presupporrebbero quindi le sue dimissioni L'articolo Migranti, Schlein affonda su Meloni: “Ammetta gli errori e non accusi i magistrati” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Migranti, Schlein affonda su Meloni: “Ammetta gli errori e non accusi i magistrati” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Secondo la democratica le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha accusato la magistratura di aver "esondato dai suoi poteri", non sarebbero coerenti con il ruolo da lui svolto e presupporrebbero quindi le sue dimissioni L'articolosu: “glie non” proviene da Il Difforme.

