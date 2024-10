Medioriente, Idf: “Eliminati tre comandanti di Hezbollah” (Di domenica 20 ottobre 2024) Stamani, l’IAF ha condotto un attacco basato sull’intelligence su un centro di comando del quartier generale dell’intelligence di Hezbollah e un laboratorio di armi sotterraneo a Beirut. Prima dell’attacco, sono state prese numerose misure per ridurre il rischio di danneggiare i civili, tra cui l’emissione di avvertimenti anticipati alla popolazione nella zona. Lo rendono noto le forze di difesa israeliane. “Inoltre, l’IAF, diretta dall’intelligence dell’IDF, ha colpito ed eliminato il terrorista Al-Haj Abbas Salama nell’area di Tebnine, un comandante senior del Fronte meridionale di Hezbollah. Salama ha supervisionato i combattimenti nell’area di Bint Jbeil ed eseguito molti attacchi terroristici contro lo Stato di Israele. Inoltre, Salama ha ricoperto diversi incarichi nel Fronte meridionale di Hezbollah nel corso degli anni. Lapresse.it - Medioriente, Idf: “Eliminati tre comandanti di Hezbollah” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Stamani, l’IAF ha condotto un attacco basato sull’intelligence su un centro di comando del quartier generale dell’intelligence die un laboratorio di armi sotterraneo a Beirut. Prima dell’attacco, sono state prese numerose misure per ridurre il rischio di danneggiare i civili, tra cui l’emissione di avvertimenti anticipati alla popolazione nella zona. Lo rendono noto le forze di difesa israeliane. “Inoltre, l’IAF, diretta dall’intelligence dell’IDF, ha colpito ed eliminato il terrorista Al-Haj Abbas Salama nell’area di Tebnine, un comandante senior del Fronte meridionale di. Salama ha supervisionato i combattimenti nell’area di Bint Jbeil ed eseguito molti attacchi terroristici contro lo Stato di Israele. Inoltre, Salama ha ricoperto diversi incarichi nel Fronte meridionale dinel corso degli anni.

