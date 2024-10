Oasport.it - Mattia Bellucci rimanda l’appuntamento con la top-100 del ranking ATP: persa la finale a Olbia

(Di domenica 20 ottobre 2024)sperava di entrare nella top-100 delATP per la prima volta in carriera, ma purtroppo il tennista italiano si trova costretto arecon un traguardo sempre importante per la carriera di un giocatore. Il 23enne avrebbe avuto dovuto vincere il Challenger diper raggiungere l’obiettivo, ma sul cemento della località sarda si è dovuto arrendere allo spagnolo Martin Landaluce nell’atto conclusivo. Il nativo di Busto Arsizio, da domani numero 102 del mondo, è stato battuto in due set dal numero 232 del circuito (da domani sarà numero 158): 6-4, 6-4 in un’ora e ventotto minuti di gioco in favore dell’iberico e indubbiamente amarezza per l’azzurro, che in caso di successo si sarebbe issato addirittura all’88mo posto della graduatoria internazionale con 647 punti.