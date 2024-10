Mattarella, istituzioni non si limitino a visione di parte (Di domenica 20 ottobre 2024) "Tra le istituzioni e all'interno delle istituzioni la collaborazione, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità ". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Festival delle Regioni e Province. "Vi sono, in particolare dei momenti nella vita di ogni istituzione in cui non è possibile limitarsi ad affermare la propria visione delle cose - approfondendo solchi e contrapposizioni - ma occorre saper esercitare capacità di mediazione e di sintesi". Questa "attitudine - aggiunge - è parte essenziale della vita democratica". Quotidiano.net - Mattarella, istituzioni non si limitino a visione di parte Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) "Tra lee all'interno dellela collaborazione, la ricerca di punti comuni, la condidelle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità ". Così il presidente della Repubblica Sergioal Festival delle Regioni e Province. "Vi sono, in particolare dei momenti nella vita di ogni istituzione in cui non è possibile limitarsi ad affermare la propriadelle cose - approfondendo solchi e contrapposizioni - ma occorre saper esercitare capacità di mediazione e di sintesi". Questa "attitudine - aggiunge - èessenziale della vita democratica".

Mattarella : ‘Le istituzioni abbiano rispetto per la stampa’ - E infatti ha dato forza a un’arma antica come il mondo: le notizie false. Davanti ai rappresentanti delle agenzie di stampa europee, nell’incontro. . . E c’è da stare all’erta, per garantire un’informazione “genuina”. . C’è da fare i conti con la rivoluzione digitale, con l’intelligenza artificiale, che si porta dietro enormi opportunità ma rischi anche più grandi. (Imolaoggi.it)

Mattarella “Il giudice Terranova esempio di servitore delle Istituzioni” - ROMA (ITALPRESS) – “Nel quarantacinquesimo anniversario del vile attentato accaduto il 25 settembre 1979 in cui persero la vita il Magistrato Cesare Terranova e l’addetto alla sua sicurezza, Maresciallo della Polizia di Stato, Lenin Mancuso, desidero rinnovare ai familiari delle vittime sentimenti di commossa partecipazione e vicinanza”. (Unlimitednews.it)

Aias - Mattarella “Istituzioni non siano estranee a impegno di cura” - “Il numero di persone di cui l’Aias si prende cura è molto alto, circa 20. mgg/gsl (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo . 000 all’anno, e dimostra l’esigenza che le istituzioni non siano estranee a questo compito e a questo impegno”, ha aggiunto il presidente, rinnovando gli auguri per i 70 anni dell’associazione e “la riconoscenza per l’impegno che svolgete”. (Unlimitednews.it)