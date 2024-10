Mattarella: “Collaborazione tra istituzioni essenziale per vita democratica” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Tra le istituzioni e all’interno delle istituzioni la Collaborazione, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Festival delle regioni e delle province autonome, in corso a Bari. “Vi sono, in particolare, dei momenti nella vita di ogni istituzione in cui non è possibile limitarsi ad affermare la propria visione delle cose – approfondendo solchi e contrapposizioni – ma occorre saper esercitare capacità di mediazione e di sintesi. Questo è parte essenziale della vita democratica poiché le istituzioni appartengono e rispondono all’intera collettività e tutti devono potersi riconoscere in esse”, aggiunge Mattarella. Lapresse.it - Mattarella: “Collaborazione tra istituzioni essenziale per vita democratica” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Tra lee all’interno dellela, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo al Festival delle regioni e delle province autonome, in corso a Bari. “Vi sono, in particolare, dei momenti nelladi ogni istituzione in cui non è possibile limitarsi ad affermare la propria visione delle cose – approfondendo solchi e contrapposizioni – ma occorre saper esercitare capacità di mediazione e di sintesi. Questo è partedellapoiché leappartengono e rispondono all’intera collettività e tutti devono potersi riconoscere in esse”, aggiunge

