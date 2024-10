Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: sei in fuga, c’è Biondani

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.44 Fra meno di 15 chilometri la prima difficoltà altimetrica di giornata, Monteviale (1800 metri al 6,2%). 12.40 Lainizia a prendere margine: 1’40” per loro. 12.36 Il gruppo è composto dai danesi Anders Foldager (Team Jayco AlUla) e Magnus Cort (Uno-X Mobility), dal francese Alexis Gougeard (Cofidis), dall’austriaco Tobias Bayer (Alpecin – Deceuninck), dall’ucraino Kyrylo Tsarenko (Team Corratec – Vini Fantini) e Riccardo(General Store – Essegibi – F.Lli Curia). 12.33 E invece no: arriva il primo tentativo di, sono in sei in avanscoperta. 12.30 Dopo i primi tentativi, la situazione in gruppo sembra essersi calmata. 12.26 Percorsi poco più di 10 chilometri, il gruppo è nella provincia di Vicenza. 12.22 In questo momento sono tanti gli attacchi in gruppo. 12.18 Lafa fatica a nascere in questi primi chilometri. 12.