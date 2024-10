Oasport.it - LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: Razgatlioglu al comando a metà gara, Bulega non molla

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16/20 Altro giro in cuistudia come poter infilare l’avversario, sebbene quest’ultimo sembra aver aumento il passo. 15/20 Iannone ha superato Lowes e ora prova a riavvicinarsi a Van der Mark. 15/20non trova lo spazio per passare, difesa stoica finora quella portata da. 14/20 Dietro intanto Iannone è pronto all’attacco nei confronti di Lowes. 13/20si fa vedere all’ultima curva ma l’azzurro non affonda la staccata. 13/20 Occhio perchéè ormai prossimo all’attacco: l’azzurro ne ha nettamente di più. 12/20si è riportato sotto il mezzo secondo di distacco nei confronti di. 11/20 Intanto Iannone passa Petrucci dopo aver perso due posizioni a causa di quell’errore. 11/20 Cade Alvaro Bautista. Ancora una scivolata in curva 6 per l’ormai non più detentore del titolo mondiale.