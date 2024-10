«Liam Payne poteva salvarsi»: l’ultima rivelazione sulla morte dell’ex One Direction. Cosa sappiamo finora (Di domenica 20 ottobre 2024) Continuano a emergere dettagli sulla morte dell’ex One Direction Liam Payne. Stando a una fonte anonima al Mail on Sunday, l’artista 31enne precipitato lo scorso 16 ottobre da una stanza d’albergo a Buenos Aires, «non aveva intenzione di uccidersi: aveva tanti piani per il futuro». Per le persone vicine al cantante «avrebbe potuto salvarsi», dicono al giornale britannico. Sono ancora tante le domande che non trovano una risposta. Secondo i media inglesi, Payne aveva ricevuto in camera tre prostitute, con le quali avrebbe poi litigato nella hall dell’albergo, attorno alle tre del pomeriggio, perché non poteva pagarle in contanti. Nell’arco delle due ore successive era tornato varie volte alla reception. Che non stesse bene era evidente: l’ultima volta era svenuto e aveva avuto delle convulsioni. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 20 ottobre 2024) Continuano a emergere dettagliOne. Stando a una fonte anonima al Mail on Sunday, l’artista 31enne precipitato lo scorso 16 ottobre da una stanza d’albergo a Buenos Aires, «non aveva intenzione di uccidersi: aveva tanti piani per il futuro». Per le persone vicine al cantante «avrebbe potuto», dicono al giornale britannico. Sono ancora tante le domande che non trovano una risposta. Secondo i media inglesi,aveva ricevuto in camera tre prostitute, con le quali avrebbe poi litigato nella hall dell’albergo, attorno alle tre del pomeriggio, perché nonpagarle in contanti. Nell’arco delle due ore successive era tornato varie volte alla reception. Che non stesse bene era evidente:volta era svenuto e aveva avuto delle convulsioni.

