Lazio, Lotito: "Ho scelto di salvare la storia. Delle mie attività questa è più complicata" (Di domenica 20 ottobre 2024) Premio `Vita da Leader` per Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ha ricevuto questa mattina il riconoscimento per la sua carriera imprenditoriale, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Premio `Vita da Leader` per Claudio. Il presidente dellaha ricevutomattina il riconoscimento per la sua carriera imprenditoriale,

Claudio Lotito su Sarri : "Ecco perché ha lasciato la Lazio" - Proprio nel passaggio in riferimento agli allenatori, il numero uno della. . . Il presidente della Lazio ha parlato della sua esperienza alla guida del club biancoceleste, di diversi aneddoti, di tanti ex calciatori ma anche tecnici. . Claudio Lotito è stato protagonista di una lunga intervista a Dazn. (Romatoday.it)

Lazio - Lotito : “Sarri non governava più lo spogliatoio. De Rossi? Era molto legato alla Roma” - The post Lazio, Lotito: “Sarri non governava più lo spogliatoio. Alcuni giocatori non hanno preso bene la decisione, forse perché non si sentivano più coinvolti. Sarri ha capito che non riusciva più a governare lo spogliatoio e ha deciso di dimettersi”, racconto e parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, che ha regalato a Dazn un’intervista esclusiva per celebrare i suoi 20 anni da ... (Seriea24.it)

La rivelazione di Lotito a DAZN : «Non è vero che mi addormento sempre. Chiudo gli occhi per concentrarmi meglio» – Il video - 000 telefonate al giorno, forse anche qualcosa in più. «Chiudo gli occhi per concentrarmi – spiega – è capitato in tante trattative, che le portavo a notte fonda, alle 3/4 di mattina e pensavano che io dormissi». L’avversario più complicato? Sono tanti, nel mondo del calcio in molti sono bravi a giocare a carte perché ci giocano molto. (Open.online)