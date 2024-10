L’Academy Pescara viola il Palafiom e supera la New Taranto (Di domenica 20 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa New Taranto esce tra gli applausi del pubblico del Palafiom ma non riesce a trovare il primo successo stagionale. Tra le mura amiche i rossoblù vengono sconfitti per 3-4 dalL’Academy Pescara nel match valido per la 2^ giornata del campionato di Serie A2 Élite. IL MATCH. Alla prima occasione, Pescara sblocca subito l’incontro: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Masi viene servito splendidamente e calcia battendo l’estremo difensore Lupinella dopo soli novanta secondi dal fischio d’inizio dell’incontro. I rossoblù partono un po’ contratti ma, pian piano, riescono a prendere fiducia. Il gol del pareggio nasce da un passaggio sbagliato di Junior, Quinto recupera la palla e calcia direttamente dalla propria metà campo, approfittando del quinto di movimento, e sigla l’1-1 al 13’. Tarantinitime.it - L’Academy Pescara viola il Palafiom e supera la New Taranto Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Newesce tra gli applausi del pubblico delma non riesce a trovare il primo successo stagionale. Tra le mura amiche i rossoblù vengono sconfitti per 3-4 dalnel match valido per la 2^ giornata del campionato di Serie A2 Élite. IL MATCH. Alla prima occasione,sblocca subito l’incontro: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Masi viene servito splendidamente e calcia battendo l’estremo difensore Lupinella dopo soli novanta secondi dal fischio d’inizio dell’incontro. I rossoblù partono un po’ contratti ma, pian piano, riescono a prendere fiducia. Il gol del pareggio nasce da un passaggio sbagliato di Junior, Quinto recupera la palla e calcia direttamente dalla propria metà campo, approfittando del quinto di movimento, e sigla l’1-1 al 13’.

