La Fortitudo Bologna cade a Lecce

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 - Lava ko asconfitta, nella sesta giornata di serie A2 da Nardò per 82-77. Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive della formazione di Devis Cagnardi che spreca il +10 di metà terza frazione di gioco e il +8 del 30’ facendosi raggiungere e superare nel finale. Prestazione sottotono per tanti biancoblù, con la formazione che ha alternati alti e bassi non riuscendo a giocare come invece aveva dimostrato di poter fare nelle ultime uscite stagionali che l’avevano vista battere Orzinuovi, Cremona e Cento. E’ un ko che fa male e che conferma come in casa biancoblù ci sia ancora tanto da lavorare. Non potrebbe essere diversamente visto che siamo solo alla sesta giornata di una stagione che sarà lunga ed intensa e di un campionato di A2 che si annuncia tutt’altro che scontato in tutte le sue partite in programma.