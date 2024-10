Juve-Lazio, il ds Fabiani è una furia: "Douglas Luiz dà un pugno a Patric. A cosa serve il Var?" (Di domenica 20 ottobre 2024) La Lazio esce dallo Stadium con zero punti e tanta rabbia. Infatti i biancocelesti, rimasti in 10 da metà primo tempo, contestano la direzione di gara soprattutto puntando il dito contro il Var e il suo utilizzo che avrebbe favorito la Juventus. Una presa di posizione forte del club di Lotito Europa.today.it - Juve-Lazio, il ds Fabiani è una furia: "Douglas Luiz dà un pugno a Patric. A cosa serve il Var?" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Laesce dallo Stadium con zero punti e tanta rabbia. Infatti i biancocelesti, rimasti in 10 da metà primo tempo, contestano la direzione di gara soprattutto puntando il dito contro ile il suo utilizzo che avrebbe favorito lantus. Una presa di posizione forte del club di Lotito

Juventus-Lazio 1-0 - decide nel finale l'autogol di Gila - Al 41' l'asse si ripropone: cross di Locatelli e girata di Vlahovic, con il medesimo esito. Sul ribaltamento di fronte sfonda Kalulu prima dell'opposizione di Romagnoli reputata inizialmente regolare: l'intervento del Var porta l'arbitro Sacchi a sventolare il rosso al difensore ospite, reo di un fallo da ultimo uomo. (Sport.quotidiano.net)

Ex Lazio - Caicedo in tackle sulla Juventus : "Ormai giocare 12 contro 10 è dura" - L`arbitraggio di Sacchi in Juventus-Lazio di ieri sera desta ancora parecchie polemiche a distanza di ore. La decisione dell`arbitro marchigiano... (Calciomercato.com)

