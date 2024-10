Inzaghi: «Vittoria molto importante per l’Inter. Calhanoglu, ho fiducia in questo» (Di domenica 20 ottobre 2024) Simone Inzaghi si è espresso nel post-partita di Roma-Inter, sfida conclusasi con il punteggio di 1-0 a favore dei nerazzurri. LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi ha così parlato a DAZN nel post-partita di Roma-Inter, vinta dai nerazzurri per 1-0: «Sappiamo che dobbiamo lavorare e migliorarci, ma stasera siamo stati molto bravi. Primo tempo equilibrato, mentre nel secondo dopo aver sbloccato la partita abbiamo vinto due o tre occasioni per raddoppiare. L’Olimpico è un campo difficile, quindi sono molto felice di quanto fatto stasera dai ragazzi». Inzaghi sulle prestazioni dell’Inter e sul problema centrocampo IL CENTROCAMPO – Inzaghi si è successivamente espresso sui problemi affrontati dall’Inter a centrocampo: «Mi preoccupa, sicuramente, il problemino in mezzo. Asllani e Zielinski avevano avuto dei problemi, mentre Calhanoglu stava bene nel riscaldamento. Inter-news.it - Inzaghi: «Vittoria molto importante per l’Inter. Calhanoglu, ho fiducia in questo» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Simonesi è espresso nel post-partita di Roma-Inter, sfida conclusasi con il punteggio di 1-0 a favore dei nerazzurri. LE DICHIARAZIONI – Simoneha così parlato a DAZN nel post-partita di Roma-Inter, vinta dai nerazzurri per 1-0: «Sappiamo che dobbiamo lavorare e migliorarci, ma stasera siamo statibravi. Primo tempo equilibrato, mentre nel secondo dopo aver sbloccato la partita abbiamo vinto due o tre occasioni per raddoppiare. L’Olimpico è un campo difficile, quindi sonofelice di quanto fatto stasera dai ragazzi».sulle prestazioni dele sul problema centrocampo IL CENTROCAMPO –si è successivamente espresso sui problemi affrontati dala centrocampo: «Mi preoccupa, sicuramente, il problemino in mezzo. Asllani e Zielinski avevano avuto dei problemi, mentrestava bene nel riscaldamento.

