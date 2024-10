Ilgiorno.it - Incidente ad Abbadia Lariana, auto cappotta sulla Statale 36: ferita una ragazza di 23 anni

(Di domenica 20 ottobre 2024)(Lecco), 20 ottobre 2024 – Aquaplaning e incidenti in36. Questa mattina unadi 23al volante di un'utilitaria si èta in Superstrada. L'è successo poco dopo il punto di innesto tra la Sp 72 e la 36 in direzione sud verso Lecco all'altezza di. La 23enne, a causa della pioggia battente e dell'asfalto bagnato, ha perso il controllo della macchina, che si è ribaltata. L'hanno soccorso i volontari della Croce rossa di Lecco in codice rossa per timore che avesse riportato gravi ferite. Le sue condizioni si sono fortunatamente rivelate meno critiche di quanto paventato: dopo essere stata tirata fuori dall'abitacolo e le prime cure, è stata trasin ambulanza in ospedale a Lecco.