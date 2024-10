GP di Austin, la diretta: Leclerc torna in testa dopo il pit-stop di Norris, secondo è Piastri davanti a Sainz (Di domenica 20 ottobre 2024) La direzione gara affibbia 5" di penalità a Gasly33° giro - E' il turno di Piastri fermarsi ai box per montare le gomme dure. Il giro precedente ha fatto il pit-stop Ilmessaggero.it - GP di Austin, la diretta: Leclerc torna in testa dopo il pit-stop di Norris, secondo è Piastri davanti a Sainz Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La direzione gara affibbia 5" di penalità a Gasly33° giro - E' il turno difermarsi ai box per montare le gomme dure. Il giro precedente ha fatto il pit-

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GP Singapore - diretta : errore di Norris - ma mantiene il comando su Piastri che come Leclerc non ha fatto il pit-stop - Duello per il quarto posto tra Leclerc (ancora con le medie fin dalla partenza) e Russell che ha montato le hard sette giri fa 34° giro - Rientra Tsunoda per il pit-stop, Russell attacca... (Ilmessaggero.it)

GP Monza - diretta : secondo pit-stop per Piastri - Ferrari in testa con Leclerc e Sainz - 40° giro di 53 - Norris vede la chance di prendere Piastri, ma davanti a lui c'è l'ostacolo Verstappen che non lo fa passare facilmente 39° giro - Secondo pit-stop per... (Ilmattino.it)

GP Olanda - la diretta : pit-stop per Norris e Verstappen - leader diventa Piastri davanti a Sainz - 31° giro - Sainz ai box per pneumatici duri, Piastri continua la sua corsa da leader. PIt-stop per Ocon e Stroll 30° giro - Cambio pneumatici per Perez e Ricciardo 29°... (Ilmessaggero.it)