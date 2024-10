GF, Lorenzo gioca con Helena in maniera troppo dura (VIDEO): il web chiede la squalifica (Di domenica 20 ottobre 2024) In queste prime settimane del Grande Fratello, uno dei concorrenti che sta facendo parlare di più è senza dubbio Lorenzo Spolverato con il ragazzo milanese nelle ultime ore è al centro delle polemiche, per il modo di giocare che ha avuto nei riguardi di Helena Prestes, considerato sopra le righe. Nel VIDEO infatti si vede L'articolo GF, Lorenzo gioca con Helena in maniera troppo dura (VIDEO): il web chiede la squalifica proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, Helena sbotta contro Lorenzo e piange (VIDEO): “Tu mi hai già perso. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) In queste prime settimane del Grande Fratello, uno dei concorrenti che sta facendo parlare di più è senza dubbioSpolverato con il ragazzo milanese nelle ultime ore è al centro delle polemiche, per il modo dire che ha avuto nei riguardi diPrestes, considerato sopra le righe. Nelinfatti si vede L'articolo GF,conin): il weblaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF,sbotta controe piange (): “Tu mi hai già perso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Lorenzo Spolverato gioca con Helena Prestes ma c’è chi invoca la squalifica : ecco perché - Il 27enne modello milanese, già visto nelle vesti di tentatore a Temptation Island e in quelle di corteggiatore nel parterre di Uomini e Donne, nelle ultime ore è tornato nel mirino delle polemiche sui social per i suoi comportamenti considerati spesso sopra le righe secondo gli internauti. Il ragazzo infatti aveva consigliato a Giglio di fingere attrazione verso Jessica Morlacchi in quanto la ... (Isaechia.it)

Tesser : “Mi aspettavo la rinascita di Di Lorenzo. Raspadori? È un grande giocatore” - Bordocampo – Il Tempo – Tesser: “Mi aspettavo la rinascita di Di Lorenzo. Raspadori? È un grande giocatore” L’allenatore Attilio Tesser, è intervenuto in diretta, … L'articolo Tesser: “Mi aspettavo la rinascita di Di Lorenzo. Raspadori? È un grande giocatore” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Uomini e Donne - ex cavaliere del parterre over confessa : "Shaila gioca con i sentimenti di Lorenzo e Javier" - L'ex cavaliere di Uomini e Donne, Giuliano Giuliani, rivela il suo pensiero su Mario Cusitore e Armando Incarnato e commenta il comportamento assunto da Shaila Gatta nei confronti di Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. (Comingsoon.it)