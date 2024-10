F1 GP Stati Uniti, Leclerc: “Abbiamo massimizzato, non ce n’era di più” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Nella sprint race ero contento della macchina, Abbiamo cambiato poco nel setup. Oggi non Abbiamo la soluzione in macchina, cambiare non avrebbe portato a trovare le soluzioni. Abbiamo provato a massimizzare facendo terzo e quarto. Non credo ce ne fosse di più“. Così ai microfoni di Sky Sport Charles Leclerc, quarto al termine delle qualifiche del GP degli Stati Uniti in scena sul circuito di Austin. F1 GP Stati Uniti, Leclerc: “Abbiamo massimizzato, non ce n’era di più” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Nella sprint race ero contento della macchina,cambiato poco nel setup. Oggi nonla soluzione in macchina, cambiare non avrebbe portato a trovare le soluzioni.provato a massimizzare facendo terzo e quarto. Non credo ce ne fosse di più“. Così ai microfoni di Sky Sport Charles, quarto al termine delle qualifiche del GP degliin scena sul circuito di Austin. F1 GP: “, non cedi più” SportFace.

