(Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ottobre 2024 – Un numero sempre crescente di imprese è impegnata nell'introduzione dellache è diventata una delle principali priorità per le aziende, che vedono in essa una via efficace per semplificare la gestione amministrativa e ridurre l'impatto della burocrazia. Tuttavia, secondo una recente indagine condotta da Tot, piattaforma 100%na di banking e amministrazione aziendale, molte aziende (il 67%) infaticano ancora a districarsi tra i complessi processi burocratici, nonostante l’offerta di tecnologie e soluzioni innovative per la semplificazione burocratica sia ampia e diversificata. Le principali criticità riscontrate riguardano la complessità normativa e legale (39,8%), la lunghezza dei tempi necessari per la compilazione dei documenti (32,3%) e lenel reperire e organizzare la documentazione stessa (15,8%).