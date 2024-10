Diffidati Roma-Inter | ci sono nerazzurri a rischio squalifica in vista della Juventus?

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Prima la. Poi la. Ripresa dopo la sosta impegnativa per l’di Simone Inzaghi che riabbraccia Nicolò Barella e si affida ai titolarissimi per la sfida dell’Olimpico, in programma alle 20:45 di domenica 20 ottobre. Il turno di campionato precede quello che vedrà il derby d’Italia:controalle 18:00 di domenica 27 ottobre. La buona notizia per Simone Inzaghi è che non ciancoranella rosa nerazzurra. Per questo motivo nessun calciatore dell’potrà saltare il big match con laper un cartellino giallo rimediato a. Un pensiero in meno per Inzaghi, da sempre molto scrupoloso sul tema delle ammonizioni. Nessun diffidato anche in casa: la squadra di Ivan Juric nel prossimo turno dovrà vedersela contro la Fiorentina al Franchi.