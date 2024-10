De Laurentiis: “Kvaratskhelia? Se va via, ce ne faremo una ragione” (Di domenica 20 ottobre 2024) Il presidente del Napoli sul futuro di Kvara e il rispetto delle volontà Aurelio De Laurentiis ha parlato del possibile rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni di Sky, lasciando intendere che la situazione è ancora incerta. Il presidente azzurro ha ribadito l’importanza di rispettare sia il volere del giocatore sia quello della società, sottolineando che, qualora il talento georgiano decidesse di partire, il club saprà reagire. “Rinnovo Kvara? I calciatori che sono con noi rimarranno a Napoli. Se il georgiano andrà via? Ci sono stati altri casi, ce ne faremo una ragione. È fondamentale rispettare la volontà dei giocatori, ma anche quella della società“, ha dichiarato De Laurentiis. Le parole del presidente fanno eco a una filosofia ormai consolidata nel club partenopeo: nessuno è incedibile, ma chi decide di restare lo fa sposando il progetto Napoli fino in fondo. Napolipiu.com - De Laurentiis: “Kvaratskhelia? Se va via, ce ne faremo una ragione” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Il presidente del Napoli sul futuro di Kvara e il rispetto delle volontà Aurelio Deha parlato del possibile rinnovo di Khvichaai microfoni di Sky, lasciando intendere che la situazione è ancora incerta. Il presidente azzurro ha ribadito l’importanza di rispettare sia il volere del giocatore sia quello della società, sottolineando che, qualora il talento georgiano decidesse di partire, il club saprà reagire. “Rinnovo Kvara? I calciatori che sono con noi rimarranno a Napoli. Se il georgiano andrà via? Ci sono stati altri casi, ce neuna. È fondamentale rispettare la volontà dei giocatori, ma anche quella della società“, ha dichiarato De. Le parole del presidente fanno eco a una filosofia ormai consolidata nel club partenopeo: nessuno è incedibile, ma chi decide di restare lo fa sposando il progetto Napoli fino in fondo.

