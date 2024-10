Centinaia di felini alla conquista di Verona: tornano in Gran Guardia "I gatti più belli del mondo" (Di domenica 20 ottobre 2024) Vere e proprie star, capaci di conquistare il pubblico con il loro folto mantello, i lunghi baffi e lo sguardo dolce e fiero. Adulti ma anche tanti cuccioli pronti a strappare sorrisi e a regalare tanta tenerezza. Torna a Verona, sabato 26 e domenica 27 ottobre, in Gran Guardia, l’Esposizione Veronasera.it - Centinaia di felini alla conquista di Verona: tornano in Gran Guardia "I gatti più belli del mondo" Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Vere e proprie star, capaci dire il pubblico con il loro folto mantello, i lunghi baffi e lo sguardo dolce e fiero. Adulti ma anche tanti cuccioli pronti a strappare sorrisi e a regalare tanta tenerezza. Torna a, sabato 26 e domenica 27 ottobre, in, l’Esposizione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Centinaia di felini alla conquista di Verona: tornano in Gran Guardia "I gatti più belli del mondo" - Per la prima volta arriva l’Abissino. Il 26 e 27 ottobre, star e campioni da tutta Europa. Anche quest’anno ci sarà un'area protetta dove accarezzare e coccolare i mici, contest per i gatti di casa, d ... (veronasera.it)

IL VIDEO. Buchmesse, Mazza: slalom tra le polemiche, ma ce l'abbiamo fatta - Francoforte, 20 0tt. (askanews) - "Abbiamo fatto lo slalom tra polemiche: piccole, medie e grandi, alcune pretestuose; non abbiamo dato destro a polemiche nuove e il bilancio della nostra presenza mi ... (ildolomiti.it)

Verona, aggredisce i poliziotti con un coltello: ucciso da un agente - VERONA. Un uomo di nazionalità straniera è stato ucciso con un colpo di pistola da un poliziotto dopo che, nella stazione di Porta Nuova, si era scagliato contro gli agenti armato di un coltello. A qu ... (ilsecoloxix.it)