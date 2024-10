Carpi-Lucchese, pareggio a reti bianche (Di domenica 20 ottobre 2024) Carpi, 20 ottobre 2024 – pareggio a reti bianche tra Carpi e Lucchese, che alla fine si dividono la posta in palio senza farsi male. Lucchese alla ricerca del successo, contro un Carpi che festeggia i 115 anni di storia. Gorgone ritrova Sabbione al centro della difesa, dopo aver scontato il turno di squalifica, mentre deve fare a meno di Gasbarro ed Antoni, fuori per problemi fisici. Ne viene fuori una partita tutto sommato equilibrata, con le due squadre che giocano con lo stesso modulo. Il Carpi va vicino al vantaggio al 15’ con Verza che di testa prolunga un tiro dalla bandierina, dove Saporetti arriva in scivolata e centra il palo. Scampato il pericolo i rossoneri tornano in avanti con Saporiti che al 18’ mette al centro una bella punizione, dove però non arriva nessun compagno. Sport.quotidiano.net - Carpi-Lucchese, pareggio a reti bianche Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 –tra, che alla fine si dividono la posta in palio senza farsi male.alla ricerca del successo, contro unche festeggia i 115 anni di storia. Gorgone ritrova Sabbione al centro della difesa, dopo aver scontato il turno di squalifica, mentre deve fare a meno di Gasbarro ed Antoni, fuori per problemi fisici. Ne viene fuori una partita tutto sommato equilibrata, con le due squadre che giocano con lo stesso modulo. Ilva vicino al vantaggio al 15’ con Verza che di testa prolunga un tiro dalla bandierina, dove Saporetti arriva in scivolata e centra il palo. Scampato il pericolo i rossoneri tornano in avanti con Saporiti che al 18’ mette al centro una bella punizione, dove però non arriva nessun compagno.

