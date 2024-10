Superguidatv.it - Binario 2 prende il posto di VivaRai2: di cosa parla, anticipazioni e quando in tv

(Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo il grande successo di ‘‘, l’emittente pubblica ha deciso di puntare su un nuovo programma mattiniero dal titolo ‘2‘. Vediamo insieme di, daandrà in onda e chi condurrà questo morning show.2 in diretta dalla Stazione Tuburtina di Roma Per iniziare la giornata all’insegna della leggerezza, arriva ‘2’. La particolarità di questo programma, è che andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in diretta dalla Stazione ferroviaria di Roma Tiburtina. La prima puntata è prevista per lunedì 21 ottobre 2024 dalle 7.15 alle 8.15, su Rai2 e in streaming su RaiPlay. Alla guida di ‘2’ ci saranno Carolina Di Domenico, conduttrice televisiva e radiofonica, Andrea Perroni, conduttore, comico e attore, e Gianluca Semprini, giornalista Rai.