Bautista-Lehecka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Anversa 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) Roberto Bautista sfiderà oggi Jiri Lehecka nella finale del torneo ATP 250 di Anversa 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della città belga. Prima finale stagionale per lo spagnolo, che a 36 anni dimostra di poter dire ancora la sua a livello Atp. Per lui si tratta inoltre dell'undicesima stagione consecutiva (escludendo quella del Covid) con almeno una finale raggiunta. Un solo set perso – ai quarti contro Auger-Aliassime – nel suo percorso. Seconda finale stagionale invece per il classe 2001, che a inizio anno si è laureato campione ad Adelaide e proverà a concedere il bis sul cemento europeo. 3-1 in favore dello spagnolo i precedenti, ma Lehecka ha conquistato il più recente. MONTEPREMI TABELLONE Bautista e Lehecka scenderanno in campo oggi, domenica 20 ottobre, alle ore 16:30.

Bautista-Lehecka in tv : data - orario - canale e diretta streaming Atp Anversa 2024 - Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). (Sportface.it)

Atp Anversa 2024 - la finale sarà Lehecka-Bautista Agut : sconfitti Giron e Gaston - Ad eccezione di un secondo set con alti e bassi, che comunque poteva girare in suo favore (si è trovato 4-4 40-40), Lehecka è sempre stato in controllo del match ed ha servito benissimo, concedendo davvero poco all’avversario. MONTEPREMI TABELLONE Ancora più netta la vittoria di Bautista Agut, capace di domare in un’ora e mezza di gioco Hugo Gaston. (Sportface.it)

Atp Anversa 2024 : cadono le prime tre teste di serie - Bautista Agut e Lehecka in semifinale - Si confermano le difficoltà di Aliassime, che nelle ultime stagioni non sta trovando la continuità per ritornare in top ten. Prosegue l’Atp 250 di Anversa con i quarti di finale e non mancano le sorprese, visto che cadono tutte le teste di serie principali. Hugo Gaston, nel dettaglio, elimina la testa di serie numero 1 Alex de Minaur. (Sportface.it)