Bari, adolescente violentata in un casolare: arrestato un ragazzo di 22 anni (Di domenica 20 ottobre 2024) Il 22enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Gli abusi sarebbero stati commessi nei confronti di una ragazza ancora oggi minorenne, all’epoca dei fatti 16enne. Fanpage.it - Bari, adolescente violentata in un casolare: arrestato un ragazzo di 22 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il 22enne è statocon l'accusa di violenza sessuale aggravata. Gli abusi sarebbero stati commessi nei confronti di una ragazza ancora oggi minorenne, all’epoca dei fatti 16enne.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arrestato un giovane a Bari per violenza sessuale su minorenne : ecco i dettagli dell’accaduto - Le dinamiche dell’incidente avvenuto a Ceglie del Campo Secondo quanto emerso dalle indagini, la giovane è stata trasportata in un casolare abbandonato dell’area da un ex fidanzato, che era ancora minorenne, e dal 22enne arrestato. Ultimo aggiornamento il 19 Ottobre 2024 da Sofia Greco Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)

Minaccia con il coltello un barista : arrestato - Il coltello è stato sequestrato e il giovane si trova recluso nella camera di sicurezza a disposizione della competente autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. Ieri pomeriggio la pattuglia è intervenuta in città, al bar della stazione ferroviaria, dove l’uomo, a seguito di un diverbio con l’esercente, armato di un coltello, avrebbe cercato di colpirlo. (Ilrestodelcarlino.it)

Barista arrestato per l'omicidio di Eros Di Ronza a Milano - almeno 20 forbiciate : insulti social alla vittima - Eros Di Ronza è morto durante la rapina di un bar a Milano: il barista, svegliato dall'allarme, sarebbe sceso in strada e l'avrebbe ucciso con delle forbici. Arrestato per omicidio insieme allo zio. (Notizie.virgilio.it)