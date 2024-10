Davidemaggio.it - Ballando, violento scontro tra Friedman e una redattrice

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Che il backstage dicon le Stelle sia infiammato è cosa nota. Che quest’anno si sia andati oltre, probabilmente no. O meglio, non ancora. Nei giorni scorsi, infatti, Alansi è reso protagonista di uncon unadel programma, al punto che la produzione si è preoccupata di informare il cast e lo staff dell’accaduto e Rai, dal canto suo, ha inviato al concorrente una lettera di richiamo, anche in considerazione del fatto che l’episodio non è stato isolato. Venuti a conoscenza dell’accaduto, i vertici della tv pubblica avrebbero caldeggiato l’allontanamento diche, per l’appunto, avrebbe dovuto lasciare lo show nel corso della puntata di ieri.