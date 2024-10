Ballando con le Stelle, Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli: pace fatta con un bacio (Di domenica 20 ottobre 2024) Raoul Bova arriva nello studio di Ballando con le Stelle, dove sabato 19 settembre è (molto) atteso nelle vesti di Ballerino per un notte e trova ad aspettarlo un, forse inatteso, ramoscello d’olivo da parte di Selvaggia Lucarelli, che non esita ad accettare come avrebbe fatto il suo don Massimo Europa.today.it - Ballando con le Stelle, Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli: pace fatta con un bacio Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024)arriva nello studio dicon le, dove sabato 19 settembre è (molto) atteso nelle vesti di Ballerino per un notte e trova ad aspettarlo un, forse inatteso, ramoscello d’olivo da parte di, che non esita ad accettare come avrebbe fatto il suo don Massimo

Ballando le stelle - Roul Bova lascia tutti senza parole : “Ballerino eccezionale”. E fa pace con Selvaggia Lucarelli - Standing ovation da parte del pubblico. È una sua passione. Pace fatta tra Roul Bova e Selvaggia Lucarelli. Il valzer di Raoul Bova, accompagnato dalla partner Maria Ermachkova, è stato giudicato “eccezionale”. (Adnkronos) – Raoul Bova è stato il “ballerino per una notte” in questa quarta puntata di Ballando con le stelle. (Dailyshowmagazine.com)

Ballando con le stelle - Alan Friedman bocciato da Selvaggia Lucarelli : “La butti in caciara” - Sei come una macchietta, stai diventando un boomer”, ha detto. La scorsa settimana abbiamo giudicato Alan Friedman uno dei peggiori qui dentro e stasera è stato salvato. Ma la sua esibizione insieme alla ballerina Giada Lini non ha convinto la giura. Alan Friedman è stato salvato all’inizio della puntata dal pubblico, con lo spareggio contro Sonia Bruganelli. (Dailyshowmagazine.com)

Bova è il primo concorrente di Ballando con le Stelle 2025 : promessa di Raoul - “Abbiamo lavorato per nove mesi per Don Matteo, la stagione è stata rimandata e partirà adesso. Mi impegnerò per fare una bella figura e speriamo di riuscire a rendere giustizia alla coreografia che è stata ideata in questi giorni”. Oddio non ci posso credere. Dopo quella firma Milly è impazzita di gioia: “Non ci credo, non ci credo. (Biccy.it)