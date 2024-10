Apea, l'idea nel viterbese: "Creiamo una piattaforma logistica sostenibile a servizio delle industrie" (Di domenica 20 ottobre 2024) Antonio Sini, presidente dell'Apea (area produttiva ecologicamente attrezzata) di Civita Castellana, ha lanciato una proposta innovativa: quella di "realizzare una piattaforma logistica sostenibile con annesso servizio doganale a servizio del distretto industriale civitonico". Come spiegato Viterbotoday.it - Apea, l'idea nel viterbese: "Creiamo una piattaforma logistica sostenibile a servizio delle industrie" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Antonio Sini, presidente dell'(area produttiva ecologicamente attrezzata) di Civita Castellana, ha lanciato una proposta innovativa: quella di "realizzare unacon annessodoganale adel distretto industriale civitonico". Come spiegato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Una piattaforma dedicata ai biglietti dei trasporti per i diversamente abili - la Regione : "Obiettivo servizio efficace" - La Regione Puglia sta studiando un progetto per una Piattaforma dedicata all’emissione di titoli di viaggio in favore dell’utenza diversamente abile. Questa mattina, negli uffici dell'Assessorato pugliese ai Trasporti, si è tenuto un primo incontro con il farante regionale per i diritti delle... (Baritoday.it)

Cervellati “Piattaforma Amelia ecosistema digitale a servizio Paese” - MILANO (ITALPRESS) – “Amelia è una piattaforma digitale che sarà disponibile online e che tratterà dati di diversa natura, amministrativi e geo climatologici, per aiutare le imprese, pubbliche amministrazioni e famiglie nelle loro scelte. La piattaforma sarà ospitata dai server del Cineca e Tecnopolo e quindi è una infrastruttura molto sicura che metteremo a disposizione del Paese e con ... (Unlimitednews.it)

San Salvo sempre più smart - attivata la piattaforma online per l’iscrizione al servizio mensa [VIDEO] - L’ufficio Politiche sociali del comune di San Salvo ha attivato un nuovo servizio che permetterà l’acquisto di buoni pasto online per gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia e della scuola primaria a tempo pieno per l'anno scolastico 2024/2025. Per far ciò è necessaria l’iscrizione al... (Chietitoday.it)