Altro che due forni: le gimkane di Cateno De Luca in Sicilia. Si offre a destra come vicepresidente e vuole le primarie a sinistra

Virata a destra, senza chiudere definitivamente la porta a sinistra. È l'ultima manovra di Cateno De Luca, sindaco di Taormina, leader di Sud chiama Nord che dopo il flop alle Europee, perde pezzi ma pianifica un nuovo a braccetto con le sorelle Meloni. "Tutti mi vogliono", scherza lui e parlando con Ilfattoquotidiano.it non smentisce le voci che raccontano di un incontro romano con Arianna Meloni. La sorella della premier, secondo i rumors, starebbe pianificando la creazione di una nuova creatura politica per rafforzare il governo. "SCateno", come viene chiamato per i toni scoppiettanti che lo contraddistinguono, avrebbe da offrire seduta stante il voto filogovernativo di un parlamentare, Francesco Gallo, ex segretario provinciale del Pd di Messina, eletto alla Camera con il suo movimento, Sud Chiama Nord.

La Vardera rompe con Cateno De Luca - Sodano : "Continua a lottare per questa terra" - Caro Ismaele La Vardera, sono al tuo fianco, orgoglioso di te e convinto sostenitore della tua personale scelta di continuare a servire il nostro popolo rispettando il mandato e la chiara proposta politica con cui sei stato eletto. Il progetto che hai costruito insieme a Cateno De Luca aveva un... (Agrigentonotizie.it)

La Vardera lascia Sud chiama Nord e va al gruppo misto : "Troppa distanza tra me e Cateno De Luca" - Sono le parole del deputato regionale Ismaele La Vardera, che ha appena. . “Farò la mia traversata nel deserto. . Ringrazio il movimento e Cateno De Luca, ma è giunto il momento che le nostre strade, almeno per il momento, si dividano". Non andrò in nessun partito di maggioranza, vado al gruppo misto. (Palermotoday.it)

Ismaele La Vardera lascia Cateno De Luca e Sud chiama Nord : "Tra di noi distanze siderali" - Non andrò in nessun partito di maggioranza, vado al gruppo misto. . . Ringrazio il movimento e Cateno De Luca, ma è giunto il momento che le nostre strade, almeno per il momento, si dividano. “Farò la mia traversata nel deserto. Sabato scorso ho capito quali sono i rapporti con il leader di Sud chiama nord: niente dialogo e senza averne parlato prima, ha deciso con tutta la deputazione rimasta di. (Gazzettadelsud.it)