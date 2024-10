Alluvione a Bologna, fratelli travolti alla piena: uno è morto (Di domenica 20 ottobre 2024) Bologna, 20 ottobre 2024 – Una notte tragica quella appena trascorsa tra città e provincia di Bologna, che si è conclusa con l'individuazione del corpo del ventenne disperso ieri sera a Pianoro dopo che la sua auto era stata travolta dall'acqua. Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. A quanto si apprende, il corpo è stato individuato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco e si sta procedendo al recupero. Per quanto riguarda la condizione dei territori in provincia, a causa della esondazione dell'Idice si sono registrati allagamenti soprattutto a Budrio in zona Vigorso, via Rabuina e Riccardina, dove nella notte sono state fatte evacuare decine di famiglie. Sempre l'Idice ha causato allagamenti diffusi a Castenaso, mentre l'esondazione del Navile ha allagato diverse zone di Castel Maggiore. Ilrestodelcarlino.it - Alluvione a Bologna, fratelli travolti alla piena: uno è morto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Una notte tragica quella appena trascorsa tra città e provincia di, che si è conclusa con l'individuazione del corpo del ventenne disperso ieri sera a Pianoro dopo che la sua auto era stata travolta dall'acqua. Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. A quanto si apprende, il corpo è stato individuato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco e si sta procedendo al recupero. Per quanto riguarda la condizione dei territori in provincia, a causa della esondazione dell'Idice si sono registratigamenti soprattutto a Budrio in zona Vigorso, via Rabuina e Riccardina, dove nella notte sono state fatte evacuare decine di famiglie. Sempre l'Idice ha causatogamenti diffusi a Castenaso, mentre l'esondazione del Navile hagato diverse zone di Castel Maggiore.

