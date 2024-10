Ad Austin Norris conquista la pole, Ferrari in seconda fila (Di domenica 20 ottobre 2024) In qualifica, in vista della gara di domenica, terzo Sainz e quarto Leclerc Austin (STATI UNITI) - È tornato Max Verstappen. Il campione del mondo ha timbrato con la ceralacca la sprint di Austin riprendendo confidenza con la vittoria, e ha chiuso con il secondo tempo le qualifiche per la gara lunga Ilgiornaleditalia.it - Ad Austin Norris conquista la pole, Ferrari in seconda fila Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) In qualifica, in vista della gara di domenica, terzo Sainz e quarto Leclerc(STATI UNITI) - È tornato Max Verstappen. Il campione del mondo ha timbrato con la ceralacca la sprint diriprendendo confidenza con la vittoria, e ha chiuso con il secondo tempo le qualifiche per la gara lunga

F1 - Lando Norris si prende la pole ad Austin - battuto Verstappen. Ferrari in seconda fila - Lewis Hamilton (Mercedes) 19. Yuki Tsunoda (RB) 12. 031 la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e di 0. Nico Hulkenberg (Haas) 13. La risposta che cercava Lando Norris. Lando Norris (McLaren) 2. 322 la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, secondo quest’oggi nella Sprint. Problemi sulla vettura dell’asso nativo di Stevenage, rimasto escluso dopo il primo taglio della Q1 e quindi 19° al termine, ... (Oasport.it)