Tremendo schianto frontale | due morti Su una macchina anche un bambino

(Di sabato 19 ottobre 2024) Due persone hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina nel comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Le vittime sono un uomo di 52 anni e un anziano di 81 anni, entrambi alla guida delle auto che si sono scontrate frontalmente. I due sonosul colpo, senza possibilità di intervento immediato.coinvolto e ricoverato in gravi condizioni Tra i coinvolti nell’incidente c’èun, passeggero di una delle vetture. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza a Roma, dove si trova in prognosi riservata presso un ospedale della capitale. L’intervento dei soccorsi Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, la polizia locale e i carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano.