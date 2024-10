Traffico Roma del 19-10-2024 ore 13:30 (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni frequente la formazione di rallentamenti nelle ore più trafficate a Monteverde Fino al prossimo 28 ottobre per lavori il transito avviene su carreggiata ridotta in via di Donna Olimpia tra via Giovanni Filippo Ingrassia e via Vitellia attivo tra le 21 e le 6 del mattino anche un divieto di transito tra via Abate ugone e via Vitellia proseguono i lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al 3 novembre le linee tram 235 8:14 vengono sostituite integralmente da bus in corso fino alle ore 13:30 una manifestazione a Piazza del Popolo con possibili disagi nell’area circostante deviazioni o limitazioni porto pubblico locale nel pomeriggio altra ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-10-2024 ore 13:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni frequente la formazione di rallentamenti nelle ore più trafficate a Monteverde Fino al prossimo 28 ottobre per lavori il transito avviene su carreggiata ridotta in via di Donna Olimpia tra via Giovanni Filippo Ingrassia e via Vitellia attivo tra le 21 e le 6 del mattino anche un divieto di transito tra via Abate ugone e via Vitellia proseguono i lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al 3 novembre le linee tram 235 8:14 vengono sostituite integralmente da bus in corso fino alle ore 13:30 una manifestazione a Piazza del Popolo con possibili disagi nell’area circostante deviazioni o limitazioni porto pubblico locale nel pomeriggio altra ...

