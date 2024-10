Thiago Motta: «Vittoria meritata, non sono solo i miei calciatori, ma i miei ragazzi! E Cambiaso può ancora migliorare» (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo la Vittoria ottenuta dai bianconeri in casa contro la Lazio all’Allianz Stadium Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la Vittoria ottenuta dalla Juve contro la Lazio. Di seguito le sue parole. PAROLE – «Continueremo a lavorare su tutto, mi sono piaciute molte cose. Calcionews24.com - Thiago Motta: «Vittoria meritata, non sono solo i miei calciatori, ma i miei ragazzi! E Cambiaso può ancora migliorare» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole di, tecnico della Juve, dopo laottenuta dai bianconeri in casa contro la Lazio all’Allianz Stadiumha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo laottenuta dalla Juve contro la Lazio. Di seguito le sue parole. PAROLE – «Continueremo a lavorare su tutto, mipiaciute molte cose.

