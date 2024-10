Gaeta.it - Tensione in piazza Carità a Napoli: scontri tra manifestanti e polizia durante il G7

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nel cuore di, in una delle piazze più vivaci e frequentate dai turisti, si sono verificatitracontrari al G7 e le forze dell'ordine. Nonostante la pioggia e le condizioni meteorologiche avverse, un numeroso gruppo diha dato vita a una protesta accesa, esprimendo fermamente il proprio dissenso nei confronti del vertice internazionale. La dinamica degli, molti dei quali aderenti a centri sociali e gruppi antagonisti, hanno avvicinato le forze diutilizzando tre grandi manifesti di cartone come scudi. Questo approccio, visivamente impattante, ha avuto come obiettivo quello di coprire le proprie azioni nel lancio di oggetti, tra cui pietre e bottiglie. Laha reagito in maniera tempestiva, impiegando fumogeni per disperdere la folla.